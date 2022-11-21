Новосибирский пасечник разводит незлобивых карпатских пчел

Карпатских пчел Александр начал изучать в университете. Фото: Ольга Левина / Горсайт

Пасечник из Краснозерского района Александр Кислицин разводит карпатских пчел. Это особый вид насекомых, которые отличаются незлобивостью и высокой устойчивостью к болезням, пишет «Горсайт».

Профессиональный стаж Александра составляет более 40 лет.

− Этими насекомыми начал заниматься серьезно с 76 года, когда окончил профильное училище. Влюбился в медоносных насекомых с мальства, − рассказывает сибиряк.

Карпатских пчел он начал изучать в университете. Тема его дипломной работы касалась содержания данного вида на территории Западной Сибири и конкретно Краснозерского района.

В итоге пчелы этой породы полюбились Александру, и он решил разводить именно их. Мужчина с удовольствием занимается насекомыми и периодически участвует в ярмарках, где представляет домашний мед разных видов.

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