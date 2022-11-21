Движение по мосту на Октябрьской магистрали планируют открыть 30 ноября

Ремонт должны закончить 30 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ремонт моста на Октябрьской магистрали планируют закончить к 30 ноября. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в мэрии.

По сообщению муниципалитета, пока ремонт не будет закончен, дорогу будут разделять бетонные блоки, отделяя пешеходную часть.

— Согласно проектной документации, на время проведения ремонта тротуарной зоны путепровода, для обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда транспорта, на период ремонта путепровода по Октябрьской магистрали, была выделена часть дорожного полотна с каждой стороны, отделенная от проезжей части бетонными барьерными ограждениями. Иных перекрытий не планируется, — рассказали в мэрии.

Напомним, что в план ремонта моста на Октябрьской магистрали входит укрепление карнизных блоков, замена деформационных швов, установка шумозащитных экранов и другие работы.

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