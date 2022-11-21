Биточки из оленины и томаты с хреном: новосибирцев научат готовить необычные блюда на Дне сибирской кухни

На Дне сибирской кухни выступят пять шеф-поваров.
Фото: Ольга ДЕРЯБИНА
В Новосибирске состоится День сибирской кухни. На нем местным жителям покажут мастер-классы по приготовлению необычных блюд, рассказали в мэрии города.
Кулинарные мероприятия пройдут 23 ноября по адресу улица Каменская, 26. Начнутся мастер-классы в 11:00.
На Дне сибирской кухни выступят пять шеф-поваров. Они научат всех желающих готовить девять оригинальных блюд.
Эксперты кулинарии расскажут, как сделать биточки из оленины с гарниром, говяжье сердце с жареной пшеницей, закуску в виде желтых помидоров с облепихой и хреном, сибирский пирог с налимом и другие блюда, которыми впоследствии можно будет удивить близких и друзей.
Чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо зарегистрироваться.
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