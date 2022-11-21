Новосибирские волонтеры привезли тонну конфет для детей Донбасса

Волонтеры из Новосибирска привезли тонну конфет для детей Донбасса. Фото: Ростислав Антонов

Волонтеры из Новосибирска привезли тонну конфет для детей Донбасса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал депутат Ростислав Антонов.

Посылки доставили в город Ясиноватая, расположенный недалеко от Донецка и постоянно подвергающийся обстрелам. Ребятам купили не только сладости, но и интересные книги. Также им в подарок передали игровые и развивающие наборы.

Кроме того, для местных детишек привезли школьную мебель. Ее доставили до места на четырех фурах.

Гуманитарную помощь собрал фонд имени Е. М. Примакова. Как сообщил Ростислав Антонов, вещи уже передали на баланс администрации Ясиноватой. Впоследствии их распределят по школам и детским садам города.

− Хочу отдельно поблагодарить МЧС, организовавших доставку до места назначения, − написал новосибирский депутат.

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