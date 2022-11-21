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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:33

В Новосибирске на Михайловской набережной вырубят 25 аварийных деревьев

Работы будут проводиться с 21 по 25 ноября
Анастасия ХРОМЫХ
На Михайловской набережной снесут 25 аварийных деревьев.

На Михайловской набережной снесут 25 аварийных деревьев.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

На Михайловской набережной снесут 25 аварийных деревьев. Об этом сообщили на портале «Зеленый Новосибирск».

Работы будут проводиться с 21 по 25 ноября. В них примут участие представители МАУ «Дирекция городских парков».

Специалистам предстоит не только вырубить аварийные деревья, но и заняться обрезкой растений.

− Обрезке подлежат шесть деревьев, − сообщили на портале.

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