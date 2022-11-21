В Новосибирске на Михайловской набережной вырубят 25 аварийных деревьев

На Михайловской набережной снесут 25 аварийных деревьев.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
На Михайловской набережной снесут 25 аварийных деревьев. Об этом сообщили на портале «Зеленый Новосибирск».
Работы будут проводиться с 21 по 25 ноября. В них примут участие представители МАУ «Дирекция городских парков».
Специалистам предстоит не только вырубить аварийные деревья, но и заняться обрезкой растений.
− Обрезке подлежат шесть деревьев, − сообщили на портале.
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