На улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске загорелся склад стройматериалов

В Кировском районе Новосибирска загорелся склад строительных материалов. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Кировском районе Новосибирска загорелся склад строительных материалов. Строение располагается на улице Сибиряков-Гвардейцев, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло 20 ноября, сообщение о пожаре поступило в 23:37. На место оперативно прибыли огнеборцы.

Площадь пожара составила 315 метров квадратных. Чтобы его потушить, специалисты подали пять стволов и проложили две магистральные линии. Воду они брали из установленного поблизости пожарного гидранта.

Процесс тушения осложнял сильный ветер. Была угроза того, что пламя перекинется на соседние здания.

− Газодымозащитники проводили разведку на наличие людей на складе. По оперативной информации, пострадавших нет, − сообщили в МЧС.

Чтобы локализовать пожар, потребовалось примерно 30 минут. Спустя 25 минут открытое горение было ликвидировано.

В результате происшествия огонь повредил стройматериалы, расположенные как внутри склада, так и на открытой территории. Соседние постройки остались невредимы.

Дознавателям МЧС предстоит выяснить, по какой причине вспыхнул склад.

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