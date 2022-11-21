«В довесок к картошке»: новосибирец нашел рассадник тараканов в супермаркете на Затулинке

Рассадник тараканов прятался под мешками с картошкой. Фото: кадр из видео "Наша Кировка" "ВКонтакте"
Покупатель нашел рассадник тараканов под мешками с картошкой в новосибирском супермаркете. Автор засняла видео в магазине федеральной сети на улице Зорге:
– Жесть! Свежие продукты. Ну, и немножко живности в придачу, – написал автор ролика в сообществе «Наша Кировка» «Вконтакте».
Видео напугало пользователей соцсетей:
- Ужас. Вот так дома и заводятся. С картошкой вместе занести и приживутся, - уверена девушка.
Новосибирские юристы советуют писать жалобы в Роспотребнадзор.
- Есть несколько вариантов обращений в Роспотребнадзор: позвонить с устной жалобой на горячую линию, отправить видео через электронную форму обращения или написать жалобу письменно. Тогда есть вероятность, что проведут проверку и магазин накажут при признаках антисанитарии. Можно сделать отметку и в жалобной книге самого магазина, но это менее действенный способ, – рассказала КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина.
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