До -33! Лютое похолодание нагрянет в Новосибирскую область. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жуткое похолодание ожидается в Новосибирской области. В период с 21 по 27 ноября температура воздуха ночами достигнет -33 градусов. Об этом в понедельник, 21 ноября, на оперативном совещании в правительстве, рассказал Виктор Орлов, начальник регионального ГУ МЧС.

– На этой неделе погода будет преимущественно без осадков. Ожидается понижение температуры до -20 градусов в ночное время, а местами похолодает до -33, – пояснил Орлов.

Сайт Западно-Сибирского гидрометцентра обещает морозы до -14 в Новосибирске 21 ноября. По области – до -15. Порывы юго-западного ветра достигнут местами 14 метров в секунду.

По информации «Яндекс Погоды» до -27 похолодает ночью субботы, 26 ноября.

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