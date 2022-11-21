До -33! Лютое похолодание нагрянет в Новосибирскую область.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жуткое похолодание ожидается в Новосибирской области. В период с 21 по 27 ноября температура воздуха ночами достигнет -33 градусов. Об этом в понедельник, 21 ноября, на оперативном совещании в правительстве, рассказал Виктор Орлов, начальник регионального ГУ МЧС.
– На этой неделе погода будет преимущественно без осадков. Ожидается понижение температуры до -20 градусов в ночное время, а местами похолодает до -33, – пояснил Орлов.
Сайт Западно-Сибирского гидрометцентра обещает морозы до -14 в Новосибирске 21 ноября. По области – до -15. Порывы юго-западного ветра достигнут местами 14 метров в секунду.
По информации «Яндекс Погоды» до -27 похолодает ночью субботы, 26 ноября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер