Толпа подростков избила мужчину на ОбьГЭСе в Новосибирске из-за сигареты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на ОбьГЭСе толпа подростков напала на мужчину. Инцидент произошел в ночь на 20 ноября. Пострадавший рассказал об этом КП-Новосибирск.

– Я возвращался домой от друга, шел и курил. Был где-то второй час ночи. Рядом с памятником рыбки, который у нас есть на ОбьГЭСе, стояла толпа малолеток. Слово за слово: «Угости, дядь, сигаретой!». Я ответил, что у меня нет. Они стали оспаривать, мол, ты же куришь, значит есть. Я попросил их сменить тон и пояснил, что до сигарет еще не доросли. Они в ответ обступили толпой, налетели, отпинали меня, потом разбежались, – рассказал КП-Новосибирск пострадавший на условиях анонимности.

Мужчина добавил, что пострадал, к счастью, не сильно. Но у него остались синяки.

По его словам, эти подростки давно промышляют на ОбьГЭСе и стращают жителей района.

– Нападают толпой. Это не единичный случай. Этим летом знакомого также толпа малолеток отпинала из-за того что не угостил их сигаретой, – уточнил новосибирец.

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