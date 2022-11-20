В дома на улице Выборной в Новосибирске вернули отопление

Отопление вернулось в дома новосибирцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СМИ сообщалось, что 20 ноября без отопления и горячей воды остались 50 домов на улице Выборной, но оказалось, что это не так. Об этом заявили в СГК:

- Возникло повреждение на внутриквартальном трубопроводе по улице Выборной. В секторе отключения оказались 15 многоквартирных жилых домов, - пояснили в компании.

Все работы на трубопроводе коммунальщики завершили в шестом часу вечера - даже раньше тех сроков, что они обозначали перед началом ремонта трубопровода.

- Теплоснабжение в домах было восстановлено, - пояснили в СГК.

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