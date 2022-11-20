С днем рождения, полярная мама! Медведица Герда отмечает юбилей в Новосибирском зоопарке

Герда отметила юбилей.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В воскресенье, 20 ноября, исполнилось 15 лет белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка. 14 из них она провела в сибирском зверинце.
- 20 ноября 2007 года Герда родилась в Московском зоопарке. В 2008 году ее привезли вместе с медведем Каем в Новосибирск, - рассказывают в Новосибирском зоопарке.
В Сибири Герда стала многодетной мамой - у нее родились четверо медвежат. Это - огромная редкость, что белые медведи размножаются в неволе.
- В 2013 году у нее появился на свет первенец – медведица Шилка, в 2015 году родился Ростик, в 2018 – двойня Норди и Шайна, - говорят в зоопарке. А соцсетях полярную любимицу поздравляют с днем рождения и желают ей здоровья.
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