В Новосибирске отменили спектакль «Принцесса и Людоед», который проверяют на пропаганду ЛГБТ

Минкульт региона должен был проверить детский спектакль на пропаганду ЛГБТ. Фото: Первый театр.

В воскресенье, 20 ноября, молодежный «Первый театр» отменил показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», который проверяют на пропаганду ЛГБТ.

- В связи с техническими неполадками, - так объяснили причину отмены спектакля в официальной группе театра.

Напомним, жалобы от зрителей стали поступать в минкульт из-за того, что принцессу в постановке играет усатый мужчина. 20 ноября преставители министерства культуры Новосибирской области должны были посмотреть спектакль вместе со зрителями и оценить, есть ли нарушения, но показ отменили.

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Специалисты планируют оценить постановку 20 ноября (подробнее).

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