Пострадавшего пешехода увезли в больницу. Фото: кадр из видео "АСТ-54"

В Новосибирске из-за столкновения двух иномарок пострадал 19-летний пешеход. Произошло ДТП вечером в субботу, 19 ноября.

— 45-летний водитель за рулем автомобиля Ford Kuga двигался по улице Блюхера в сторону улицы Котовского. В пути следование он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Mark II под управлением 25-летнего водителя. А тот в свою очередь сбил пешехода, который шел по тротуару, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал только 19-летний пешеход. Парня с различными травмами доставили в больницу.

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