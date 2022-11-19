Новосибирский депутат опровергла слухи об убийстве легендарной проститутки

По словам Каверзиной, с девушкой связались и та жива.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске опровергли слухи об убийстве легендарной проститутки Анджелы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила независимый депутат Светлана Каверзина.
— Отбой тревоги. С Анджелой связались — она жива! — рассказала Каверзина.
По словам депутата, ранее женщину можно было увидеть на Бердском шоссе. А после начала частичной мобилизации легкоузнаваемый автомобиль с характерной надписью переехал к пункту сбора мобилизованных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер