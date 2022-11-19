Новосибирский депутат опровергла слухи об убийстве легендарной проститутки

По словам Каверзиной, с девушкой связались и та жива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске опровергли слухи об убийстве легендарной проститутки Анджелы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила независимый депутат Светлана Каверзина.

— Отбой тревоги. С Анджелой связались — она жива! — рассказала Каверзина.

По словам депутата, ранее женщину можно было увидеть на Бердском шоссе. А после начала частичной мобилизации легкоузнаваемый автомобиль с характерной надписью переехал к пункту сбора мобилизованных.

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