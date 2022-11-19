Летевший из Иркутска в Москву самолет посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира

Дебошира передали полицейским. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный пассажир рейса «Иркутск — Москва» посадил самолет в Новосибирске. Произошло ЧП в субботу, 19 ноября.

— Для того, чтобы посадить самолет, мужчине потребовалось поприставать к пассажирам и стюардессам и навести суету в бизнес-классе. Уговоры сесть на место на дебошира не подействовали, и экипаж принял решение сдать его новосибирским полицейским, — передает телеграм-канал «SHOT».

Залетев в аэропорт Толмачево, самолет заправился и вернулся на маршрут. Оставшиеся на борту пассажиры попадут в столицу с опозданием.

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