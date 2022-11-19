В Новосибирской области резко снизится тариф на вывоз мусора

Тариф снизится на 13% с 1 декабря. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Новосибирской области с 1 декабря на 13% снизится тарифная плата за вывоз мусора.

По сообщению «РБК Новосибирск», связано снижение стоимости услуги с проверкой обоснованности расходов ООО «Экологии-Новосибирск». Специальная рабочая группа, занимающаяся этим вопросом, создана при региональной прокуратуре.

Проверка выявила, что в стоимости транспортировки ТКО по договорам подряда и субподряда есть отклонения. Они и привели к повышению тарифа. Зафиксировано, что по завышенным ценам транспортировка мусора шла с 2019 по 2022 год.

В итоге было решено исключить 2,2 миллиарда рублей расходов регоператора из его выручки из-за необоснованного завышения стоимости транспортировки мусора. Материалы проверки переданы прокуратурой в областной департамент по тарифам и ФАС.

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