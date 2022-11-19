Народная артистка Светлана Захарова выступит в «Кармен-сюите» в Новосибирске

Захарова исполнит партию Кармен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьеру постановки «Кармен-сюита» в Новосибирском театра оперы и балета представила звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Предшествовал постановке дивертисмент — набор отрывков из разных балетов XX века, соответствующих эпохе и стилю «Кармен-сюиты».

«Кармен-сюита» — одноактный балет, созданный в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо. Его поставили на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованной специально для постановки композитором Родионом Щедриным. Балет поставили специально для Майи Плисецкой.

20 апреля 1967 года балет впервые показали на сцене Большого театра. Спектакль встретили противоречиво. Советскую публику удивила яркая и эротичная постановка, аналогов которой она не видела.

Вернулся на сцену Большого театра только в 2005 году к 80-летию Майи Плисецкой.

Как сообщили в НОВАТе, декорации «Кармен-сюиты» полностью повторяют оригинальные декорации Бориса Мессерера. И выражены они в одной идее, сформулированной балетмейстером фразой «Вся жизнь Кармен — коррида».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер