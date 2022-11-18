В новосибирском супермаркете пьяный бездомный упал на стеллаж с водкой

Мужчина потерял равновесие и всем телом упал на стеллаж с водкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из супермаркетов Новосибирска произошла неприятная ситуация. Пьяный бездомный рухнул на стеллаж с бутылками водки. Об инциденте рассказали в Агентстве безопасности «Гвардия».

Произошло это 17 ноября на улице Станционной. Бродяга зашел в магазин, чтобы погреться. Понимая, что его могут выгнать, мужчина начал ходить по залу − как будто он обычный покупатель.

В какой-то момент бездомный оказался в вино-водочном отделе. Неожиданно он потерял равновесие и всем телом упал на стеллаж. Из-за этого несколько бутылок спиртного упали на пол и разбились.

Каждая бутылка стоила от 300 до 450 рублей. Возместить ущерб мужчина, естественно, не мог, поэтому сотрудникам супермаркета пришлось вызывать гвардейцев.

Бойцы ГБР задержали нетрезвого бродягу и передали его сотрудникам полиции.

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