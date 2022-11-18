Новосибирец заснял незнакомку, пытавшуюся сесть в его авто: оказалось, ее уже два дня ищут волонтеры

Женщину уже два дня ищут волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 59-летнюю Ларису Анатольевну Сагунову (Соленую, Печенкову). Она пропала в среду, 16 ноября.

— Женщина в виду своих особенностей здоровья и проблем с памятью постоянно находится под контролем родных. Отвлеклись — она ушла в неизвестном направлении. В соцсетях очевидцы рассказали, что вчера видели эту женщину в Ленинском районе: она пыталась сесть в чужую машину. И еще сообщали, что видели эту же женщину на том же массиве уже сегодня вечером, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, светло-русые окрашенные волосы, серо-зеленые глаза. На момент своего исчезновения она была одета в коричневый удлиненный пуховик, темно-коричневый костюм, серые валенки и розово-черный платок. С собой у нее была бежевая сумка.

— Женщина не может самостоятельно вернуться домой и нуждается в помощи. Наши отряды уже выехали на поиски, — добавили волонтеры.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Лариса Анатольевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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