В Новосибирске на две недели сузят проезд по улице Фасадная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели сузят проезд по улице Фасадная. Об этом рассказали в мэрии.

— С 18 ноября по 2 декабря на 3 метра сужена улица Фасадная в районе здания № 6, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии также объяснили, что перекрыли часть дороги из-за ремонта теплотрассы. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.

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