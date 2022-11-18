В Новосибирске «Тойота» сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В пятницу, 18 ноября, «Тойота» наехала на девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
ДТП произошло в 10:05. Иномарка двигалась по улице Никитина. У дома №94 водитель сбил 17-летнюю сибирячку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушка получила травмы – их характер уточняется. Пострадавшую забрали в больницу.
На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Обстоятельства наезда устанавливаются.
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