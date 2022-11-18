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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:54

В Новосибирске 19 ноября откроется общегородская ярмарка

Там будут представлены как продовольственные, так и непродовольственные товары
Галина СИМОНОВА

В Новосибирске в субботу, 19 ноября, откроется универсальная общегородская ярмарка. Там будут продавать разные товары.

— 40 операторов представят ассортимент непродовольственных и продовольственных товаров, в том числе овощей, фруктов, плодов дикорастущих растений, меда, а также мясной, рыбной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, — рассказали в мэрии города.

Располагаться ярмарка будет возле ТЦ Magellan (ул. Комсомольская, 10) и работать будет с десяти утра до четырёх часов дня.

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