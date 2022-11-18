Новосибирцам рассказали о новой схеме мошенничества при бронировании отелей

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества, которая действует при бронировании номера в отеле. Информацией поделились в Сибирском главном управлении Банка России.

Через пару дней после того, как человек забронировал номер, ему звонит лже-сотрудник гостиницы. «Представитель отеля» просит заранее оплатить проживание, объясняя это тем, что спрос очень высокий. И чтобы в номер не заселился кто-то другой, нужно перечислить деньги. Это якобы гарантирует 100%-ную бронь.

Затем человеку присылают ссылку для оплаты. Страница, которая открывается после ее нажатия, внешне похожа на сайт гостиницы. Немногие замечают, что адрес отличается всего на несколько символов. Иногда злоумышленники отправляют письма с тем же посылом.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер посоветовал внимательно изучать условия заказа.

− Если вы резервировали номер с оплатой на месте, а отель вдруг начал требовать аванс, нужно сразу же связаться с сервисом бронирования и прояснить ситуацию, − отметил Павел Вернер.

Переходить по ссылкам ни в коем случае не нужно. Иначе мошенники спишут деньги, и вернуть средства банк не сможет.

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