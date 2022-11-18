В новосибирском Академгородке возле технопарка заработали светофоры

В Новосибирске появились светофоры возле технопарка. Фото: Навигатор / Татьяна ОСИПОВА.

В Советском районе на перекрестке улиц Николаева и Инженерной с 17 ноября начали работать новые светофоры. Об этом сообщает Навигатор.

Установку начали еще в конце сентября. В начале этой недели светофоры подключили, а к 17 ноября окончательно настроили.

4 светофора оборудованы счетчиком времени и издают звуковые сигналы. О движении пешеходов информирует дополнительная секция с изображением человечка и стрелки белого цвета. Также предусмотрено одновременное движение поворачивающих водителей и пешеходов.

Пока горожане не успели привыкнуть к новой организации движения, произошло даже одно ДТП. Однако в будущем светофоры должны обеспечить снижение аварийности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber