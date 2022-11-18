Ослепительно прекрасно: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало

Солнечное гало - это оптический феномен. Фото: "АСТ-54"

Днем 18 ноября новосибирцы наблюдали в небе солнечное гало. Это оптический феномен, который выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света.

— С похолоданием вновь можно наблюдать такой оптический феномен, как солнечное гало, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Солнечное гало образуется из-за кристаллов льда в облаках. Фото: "АСТ-54"

Существует множество типов гало, вызывают же его ледяные кристаллы в перистых облаках. Свет преломляется через них и формирует кольцо. Обычно гало образуется на высоте 5-10 километрах в верхних слоях тропосферы. Однако в морозную погоду, когда солнце близко к горизонту, нижнюю часть гало можно рассмотреть на фоне окружающего пейзажа.

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