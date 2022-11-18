В Новосибирске бомж упал на стеллаж с водкой в супермаркете

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошёл 17 ноября в Ленинском районе г. Новосибирска. В 14:16 из супермаркета «Пятерочка», расположенного на ул. Станционная, в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги. На место вызова был направлен экипаж ГБР-11 ГВАРДИИ.

По прибытии выяснилось, что мужчина без определенного места жительства зашёл в магазин погреться, а чтобы его не выгнали бродил по торговому залу, изображая покупателя. Ноги сами привели его в вино-водочный отдел.

Надолго застыв перед витриной с алкоголем, бомж, уже находившийся в нетрезвом состоянии, внезапно потерял равновесие, пошатнулся и всем телом рухнул на стеллаж. С витрины упали на пол и разбились вдребезги бутылки водки стоимостью от 300 до 450 рублей каждая.

Денег для возмещения ущерба у бомжа, естественно, не оказалось, и бойцы ГБР задержали его для передачи полицейским.

Кроме этого, за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ с охраняемых объектов были выведены ещё восемь человек, находившихся в нетрезвом состоянии и мешавших работать. В том числе, ещё двое бомжей (мужчина и женщина), укрывавшихся от холода в городских поликлиниках.