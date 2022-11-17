В Новосибирске на месяц закрыли проезд по Учительской

Проезд откроют через месяц.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на месяц закрыли проезд по улице Учительской из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в городской администрации.
— С 16 ноября по 14 декабря закрывается для проезда улица Учительская в районе административного здания №2а, — рассказали в мэрии.
Напомним, что до конца ноября также из-за ремонтных работ на тепломагистрали закрыли для проезда улицу Карла Либкнехта. Закрыта будет только определённая часть улицы, а именно в районе дома №100 по Никитина.
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