Хирурги НИИТО восстановили позвоночник врачу скорой помощи, пострадавшему в страшном ДТП. Фото: НИИТО.

В новосибирском НИИТО спасли фельдшера скорой помощи Александра Семенкова. Мужчина пострадал в страшном ДТП и чудом выжил. Ему требовалась сложнейшая операция. Подробности об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Александр Семенков 12 лет работает на скорой помощи. Сперва трудился фельдшером, а потом стал врачом. По его словам, за годы работы часто бывал в непростых ситуациях. Попадал в них ради спасения пациентов. А вот 30 октября 2022 года жизнь пришлось спасать ему самому. В роковой день рано утром бригада спешила на вызов к ребенку с проблемами дыхания. Машина скорой ехала со скоростью около 70 км по пустой дороге. Внезапно на перекрестке в них врезалась «Тойота» – машина пыталась проскочить на красный.

Александр вспоминает, когда пришел в себя, было очень больно. Помнит, что его из покорёженной машины извлекли спасатели. Они прибыли вместе с коллегами из другой бригады. Мужчину достали и положили на щит.

Сначала врача отвезли в многопрофильный стационар – Новосибирскую областную клиническую больницу. Там обследовали и перенаправили в НИИТО из-за сложной травмы позвоночника.

– Днём 8 ноября врачи травматологи-ортопеды Константин Борзых и Владимир Синявин провели хирургическое вмешательство, направленное на устранение деформации позвоночника, восстановление стабильности повреждённых сегментов, создание оптимальных условий для сращения переломов, – рассказали в НИИТО.

По словам пострадавшего, восстановление было болезненным. Но вскоре мужчина смог самостоятельно двигаться, потихоньку вставать и пробовать ходить. На момент выписки Александр в состоянии ходить по коридору.

Ему предстоит восстановление. Но медик уже мечтает о работе.

Александр поблагодарил коллег, которые помогли ему и все это время поддерживали. Врачам НИИТО выразил благодарность за блестяще проведенную операцию, за бережный уход.

– У меня же в этой жизни второй день рождения появился благодаря вам, – говорит Александр.

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