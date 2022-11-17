Появилось видео с места наезда на подростка в Бердске

Момент наезда на подростка попал на камеру видеорегистратора. Фото: стоп-кадр из видео Светланы Брусенко

В четверг, 17 ноября, водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе в Бердске. Показываем видео с места ДТП.

Напомним, инцидент произошел рано утром на улице Ленина. Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, 15-летний мальчик получил различные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Момент наезда на подростка попал на камеру видеорегистратора. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, он в тот момент ехал в машине со своей женой Светланой.

− Другие очевидцы вызвали скорую. Мальчик лежал на земле, говорил, что он сам виноват − в школу опаздывал, торопился. Жена его успокаивала, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.

Как видно на записи, несколько машин остановились, чтобы помочь ребенку. Одни вызывали медиков, а другие находились рядом со сбитым мальчиком.

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