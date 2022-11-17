Новосибирская область и Росавтодор подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог в регионе. Фото: Правительство НСО.

Рабочая встреча губернатора НСО Андрея Травникова и главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова прошла в Росавтодоре. Мероприятие провели в рамках XVI Международного форума «Транспорт России». На встрече озвучили доклады с итогами деятельности НСО при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На встрече Андрей Травников поблагодарил Росавтодор и правительство РФ за опережающее финансирование, а также за решение по Восточному обходу.

– Также Губернатор Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы, – рассказали в правительстве НСО.

Меморандум предусматривает первоочередные мероприятия на дорогах регионального или межмуниципального значения. Речь о тех, которые входят в опорную сеть. Привести их в нормативное состояние требуется до конца 2027 год. Имеется в виду не менее 85 % от их протяженности. Кроме того, нужно будет увеличить доли дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось.

Масштабный проект по строительству Восточного обхода Новосибирска включили в пятилетний план дорожной деятельности. Протяженность его составляет, напомним, примерно 80 километров.

– На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Линёво запланировано строительство участков км 14 – км 34 (I этап) и км 34 – км 49 (III этап). Ещё один знаковый проект – строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, – уточнили в правительстве НСО.

Важным приоритетом в работе региональных властей является развитие дорожной сети области.

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