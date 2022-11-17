Лучшим библиотекарем России признали водителя «библиомобиля» из Новосибирска

Сергей Петунин стал лучшим библиотекарем страны. Фото: ngonb.ru.

Сотрудник Новосибирской государственной областной научной библиотеки Сергей Петунин победил во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года».

— Сергей работает в библиотеке с 2014 года. Его знают и любят во многих районах нашей области – ведь именно он привозит на КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания, «библиомобиль») книги и журналы в те села Колыванского, Сузунского, Маслянинского и Новосибирского районов, где нет библиотек, — сообщили в пресс-службе НГОНБ.

Кроме основной работы, лучший библиотекарь страны пишет научные статьи, занимается литературным трудом и проводит бесплатные онлайн-курсы по литературному мастерству.

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