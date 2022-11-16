В Новосибирске ищут мужчину в черной кожанке и с перстнями на руках

В Новосибирске ищут 50-летнего Андрея Борисовича Новосадова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 50-летнего Андрея Борисовича Новосадова. Его местонахождение неизвестно с 11 ноября: мужчина живет отдельно от родных и о том, что он исчез, они узнали постфактум. Куда и зачем мог направиться сибиряк — неизвестно.

— Приметы: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Мужчина носит бороду и усы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, черную футболку, голубые джинсы и черные туфли. Сибиряк также носит перстни на руках.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Андрей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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