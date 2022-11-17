В Новосибирской области женщина зарезала мужа после ссоры

Дело рассматривалось в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области женщина зарезала мужа после драки. Как говорила обвиняемая, разлад в отношениях с супругом начался еще несколько лет назад. Тогда женщина узнала, что муж ей изменяет.

- В день трагедии супруги приехали домой, муж купил спиртное. Он вышел на веранду (балкон), где стал пить водку из бутылки. На что супруга сказала ему зайти в дом. Обвиняемая тоже немного выпила. Муж зашел в дом с сигаретой, а женщина стала его выгонять, чтобы не дымил в помещении. Мужчина ударил супругу кулаком в переносицу. У нее хлынула кровь, она почувствовала боль, упала, ударилась головой об косяк. После чего она ушла в кухню, умылась в раковине, - говорится на сайте Коченевского районного суда.

Как следует из показаний женщины, она взяла на кухне нож. После чего ударила им в плечо и живот мужа, который снова стал к ней приближаться.

- На место вызвали скорую, - написано на сайте суда. – Мужчина скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Женщине дали 6 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber