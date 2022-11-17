Женщине 60 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске водитель на иномарке сбил пенсионерку и уехал. ДТП произошло 6 ноября в Кировском районе на улице Зорге,58.

- Маме 60 лет и она переходила дорогу между подъездом и тропинкой, когда шла с остановки. Маму увидели соседи, которые были на улице, вызвали скорую и позвонили мне в домофон, я сразу вышла, - рассказала КП-Новосибирск Дарья Мастракова, дочка пострадавшей.

Сейчас женщина находится в реанимации. У нее диагностировали переломы ребер, повреждение легкого.

- Так у мамы повреждена рука, нога и таз, она подключена к ИВЛ, ей требуется операция, - говорит девушка.

Дарья написала заявление в полицию 10 ноября.

- С момента ДТП со мной никто не связывался по этому делу. На данный момент помощь и содействие в ведении этого дела в полиции мне оказывает юрист. – объясняет Дарья. – Плюс ко всему, мы еще ищем свидетелей.

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