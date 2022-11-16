Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на улицах города. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцев возмутила снежная каша на городских улицах. Они пожаловались на ситуацию в соцсетях. Возникло месиво на дорогах из-за потепления, которое пришло на смену снегопаду. Сугробы растаяли, превратившись в гигантские лужи.

Как пишут недовольные новосибирцы в соцсетях, на многих улицах Новосибирска не пройти. Так, в «АСТ-54» горожане посетовали, что на Толбухина и во многих других дворах можно передвигаться только вплавь. Возмутил новосибирцев и пешеходный переход на Учительской улице. Он, по словам местных, залит водой. Перепрыгнуть лужу невозможно – горожане переходят её, утопая в воде по щиколотку.

– Такая картина уже много лет. В этом году на этом участке был ремонт дороги, надеялись, что улучшится и переход, но увы, чудо не свершилось, – добавили жители Новосибирска в «АСТ-54».

На смену потеплению придет похолодание. До -9 температура, по данным синоптиков, опустится в четверг, 17 ноября.

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