В Новосибирске отметили 35-летний юбилей городского совета ветеранов

Городскому совету ветеранов исполнилось 35 лет. Фото: мэрия Новосибирска

Городскому совету ветеранов исполнилось 35 лет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к пенсионерам войны, труда, военной службы и правоохранительных органов со словами поздравлений.

Градоначальник отметил, что ветераны являются защитниками нашей истории и источником богатейшего опыта. Анатолий Локоть подчеркнул – ветеранское движение активно развивается, внося огромный вклад в общественные дела.

− В силу своей ответственности движение шагнуло намного дальше: активно участвует в решении масштабных задач развития, в том числе города Новосибирска, − добавил мэр города.

Ведь именно благодаря ветеранам-активистам Новосибирск признали Городом трудовой доблести и славы, а также присвоили ему государственное почетное звание «Город трудовой доблести». Сейчас представители совета оказывают помощь мобилизованным землякам и их родным.

К слову, в состав городского совета ветеранов входят 707 организаций. Количество участников составляет более 330 тысяч – это жители Новосибирска и области.

Анатолий Локоть наградил ветеранов-активистов почетными грамотами и вручил им памятные знаки «Город трудовой доблести».

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