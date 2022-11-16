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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:05

В Бердске инвалид с диабетом получил тест-полоски после вмешательства прокуратуры

Главврачу внесли представление
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Бердске инвалид получил инсулин после вмешательства прокуратуры.

В Бердске инвалид получил инсулин после вмешательства прокуратуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Бердска Новосибирской области инвалиду с диабетом 1 типа не выдавали бесплатные тесты для измерения сахара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Раз в месяц медики обязаны были выдавать пациенту в нужном количестве инсулин, тест-полоски и иглы для шприц-ручек.

После проверки с медкомиссией, выявившей нарушения, прокурор Бердска внес главврачу больницы представление. После этого инвалиду выдали все необходимые препараты и тест-системы.

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