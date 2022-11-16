Центр по сбору мусора на переработку открыли в Новосибирске

В Новосибирске начал работать экоцентр по сбору мусора. Фото: Минприроды НСО.

В центре Новосибирска открылся «Экоцентр». Там принимают на переработку более 30 видов ненужных вещей и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Также в центре проводят лекции и мастер-классы, работает выставка на тему экологичного образа жизни и переработки.

Глава Минприроды Евгений Шестернин поблагодарил экологические организации «Пчела» и «Собиратор» за открытие центра, вклад в охрану окружающей среды и участие в воспитании новосибирской молодежи.

Сдать мусор на переработку можно по адресу: Орджоникидзе 40, подъезд 2, офис 1319.

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