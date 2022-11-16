Попытка обмана судебного пристава обернулась для сибирячки уголовным делом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Новосибирской области, задолжавшая свыше 65 тысяч рублей, решила обмануть судебного пристава. Она отправила в отделение копию об отмене судебного приказа. Потребовала прекратить исполнительное производство в отношении нее. Однако пристав-исполнитель заподозрил неладное... И не зря.

– В суд направили запрос о предоставлении копии решения. Опасения сотрудника подтвердились — резолютивная часть определения, вынесенного судом, не соответствовала копии,которую прислала гражданка, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Собранные материалы пристав отправил в полицию. На сибирячку-обманщицу возбудили уголовное дело за подделку документов. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Сумму долга с женщины полностью взыскали.

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