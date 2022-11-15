В Новосибирске закрыли проезд по Карла Либкнехта из-за аварии на теплотрассе

Проезд откроют через две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на две недели закрыли проезд по улице Карла Либкнехта из-за аварии на теплотрассе.

— С 15 по 30 ноября закрыта для проезда улица Карла Либкнехта в районе административного здания по адресу: улица Никитина, 100, — рассказали в мэрии.

Напомним, что до 28 ноября ограничили проезд по улице Ватутина из-за ремонта моста через реку Тула. Из-за этого временно закрылся троллейбусный маршрут №29. Ремонт стартовал 11 ноября, с тех пор ежедневного на улице Ватутина образуются километровые пробки.

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