Новосибирцы проучили подростков, которые бросались снежками в машины

В Новосибирске проучили подростков, которые бросались снежками в проезжающие мимо автомобили. Фото: стоп-кадр из видео Сергея

В Новосибирске проучили подростков, которые бросались снежками в проезжающие мимо автомобили. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель по имени Сергей.

Публикация о проделках несовершеннолетних появилась в группе «АСТ-54» 14 ноября. Автор поста уточнила, что подростки хулиганили на улице Ватутина. Они шли по тротуару и время от времени швыряли снежные комки в сторону проезжей части.

Таким образом мальчики поразили несколько мишеней. В одной из машин, попавших под «обстрел» снежками, находился Сергей. Он ехал в авто вместе с друзьями.

Выходка подростков разозлила молодых людей. Парни припарковали машину и бросились догонять хулиганов, чтобы их проучить.

− Двоих мы поймали. Еще двое убежали, − рассказал КП-Новосибирск Сергей.

В итоге хулиганам пришлось очищать машину от снега собственными куртками. Остается только надеяться, что они запомнят этот урок и перестанут заниматься ерундой.

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