Под Новосибирском мужчину отправили в колонию на 8 месяцев за пьяное вождение

За пьяное вождение мужчину отправили в колонию и лишили прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Бердска Новосибирской области отправили в колонию на 8 месяцев за пьяное вождение. Также его лишили прав на 4 года.

— Обвиняемый ночью 19 апреля 2022 года, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ и катался по улицам Бердска. Его остановили и задержали сотрудники ДПС. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, — рассказали в Бердском городском суде.

Ранее обвиняемого уже трижды привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, однако должных выводов для себя он так и не сделал.

В суде добавили, что сторона защиты подала апелляционную жалобу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер