Вырвал из рук кошелек: житель Новосибирска ограбил 76-летнюю женщину

В Заельцовском районе 38-летний новосибирец ограбил пенсионерку. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Заельцовском районе 38-летний новосибирец ограбил пенсионерку. Злоумышленника задержали, рассказали в ГУ МВД России по региону.

В понедельник, 14 ноября, в полицию обратилась 76-летняя женщина. Бабушка сообщила, что в подъезде дома по улице Кубовой на нее напал неизвестный мужчина. Злодей вырвал из ее рук кошелек и скрылся. Ущерб составил около одной тысячи рублей.

Сибирячка рассказала, как выглядел нападавший. Во время обхода территории у дома на Мочищенском шоссе сотрудники ППС заметили мужчину, который подходил под описание. Гражданина задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный – ранее судимый за кражу житель Заельцовского района, признался в содеянном. Оказалось, что деньги он уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

А пока стражи правопорядка проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий задержанного, сообщите в полицию по телефонам: 232-10-74, 232-10-04.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber