В Новосибирске компания выплатила почти три миллиона задолженности по зарплате

В Новосибирске судебные приставы взыскали со строительной компании почти три миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске судебные приставы взыскали со строительной компании почти три миллиона рублей. Такую сумму предприятие задолжало по зарплатам своим работникам.

В неприятной ситуации оказались восемь работников, рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области. Их трудовые права были нарушены.

− Директора предприятия предупреждали об уголовной ответственности. Ему несколько раз вручали требования о необходимости оплаты задолженности, − сообщили в пресс-службе.

Директор строительной компании обещал погасить задолженность по зарплатам. Однако время шло, а выполнять свое обещание мужчина не спешил.

Сотрудники ведомства проверили имущественное положение компании. В итоге несколько банковских счетов организации арестовали, с них сняли часть денежных средств. Более того, судебный пристав установил несколько компаний, которые имели финансовые обязательства перед должником. На дебиторскую задолженность было обращено взыскание.

Задолженность по зарплатам взыскали в полном объеме. Всем работникам перечислили положенные им средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber