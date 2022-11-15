В Новосибирске лидер общины Свидетелей Иеговы* получил 6 лет колонии за экстремизм

Суд дал 6 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 54-летний лидер религиозной общины получил срок за организацию экстремистской организации. Подробности приговора рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.

По данным следствия, 54-летний последователь организации Свидетели Иеговы, признанной экстремистской и запрещенной в РФ, проводил собрания в собственной квартире с 24 июня 2018 года по 19 апреля 2019 года. Подсудимый убедил остальных членов общества не рассказывать о собраниях незнакомым людям.

В 2019 году оперативники ФСБ раскрыли незаконную деятельность общины, отследив собрания по интернет-трафику. Оказалось, что участники организации посещали запрещенные Роскомнадзором сайты специализированного журнала. Обвиняемый 54-летний мужчина и его предполагаемый подельник попали под домашний арест. Еще одна их предполагаемая подельница получила подписку о невыезде.

Организатор собраний не признал вину – он не считал свою общину запрещенной. Его дело выделили в отдельное производство, 15 ноября Октябрьский районный суд вынес приговор:

- Подсудимый не признал вину. Суд согласился с позицией гособвинения и назначил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных организациях сроком на 5 лет. Также, подсудимому назначено ограничение свободы сроком на 1 год, – сообщил «КП-Новосибирск» помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков. - Приговор не вступил в законную силу.

*Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской, запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске начали судить лидера общины «Свидетелей Иеговы»*

Сейчас он находится под подпиской о невыезде (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber