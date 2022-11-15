В Новосибирске на улице Ватутина образовался затор из-за ремонта моста

Заторы образуются из-за ремонта моста через реку Тула.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Во вторник, 15 ноября, улицу Ватутина снова сковали пробки. Ситуация повторяется уже несколько дней, что сильно нервирует водителей.
Заторы образуются из-за ремонта моста через реку Тула. По трем из шести полос проехать нельзя. Как ранее рассказывали в мэрии, участок будет закрыт до 28 ноября.
Ремонтные работы сильно затрудняют движение транспорта. Автомобилисты активно оставляют гневные комментарии на картах 2ГИС.
− Перекрыта вся дорога! С трех полос все перестраиваются в одну, и то встречную, − жалуются водители.
На данный момент пробки составляют 6 баллов.
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