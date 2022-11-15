В Новосибирске опека изъяла из семьи мальчика после ссоры с сестрой. Фото: Надежда Болтенко // телеграм-канал.

В Новосибирске у одинокой мамы опека забрала сына. Произошло это после того, как мальчика во время ссоры поранила сестра. Тогда к ситуации подключились опека и полиция – ребенка отправили в социально-реабилитационный центр.

Как сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко, мальчик был в соцучреждении 3 месяца. Все это время тосковал по маме, к которой был трепетно привязан. А женщина постоянно навещала сына. Она и обратилась за помощью к Надежде Болтенко.

– Сделали ряд запросов и выяснили, что и сама женщина, и отношения в семье характеризуются положительно. Мальчик ухожен, прилежно учится, увлекается шахматами, привязан к маме и хочет вернуться домой., – говорится в сообщении телеграм-канала.

Надежда Болтенко стала участником заседания КДН Кировского района. На мероприятии она заявила, что ребенка необходимо вернуть в семью. Коллеги одобрили предложение. Мальчик с мамой в тот же день счастливые вернулись домой.

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