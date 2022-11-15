В Новосибирской области назначили первого замминистра регионального строительства. Фото: Минстрой НСО.

В Новосибирской области назначили первого замминистра регионального строительства. Им стал Тимонов Дмитрий Сергеевич. Ранее он занимал должность руководителя управления архитектуры и градостроительства Минстроя области. Общий трудовой стаж Тимонова – 20 лет.

Как сообщили в региональном Министерстве строительства, родился Дмитрий Тимонов в 1981 году. Выпустился из НГТУ, окончив факультет энергетики. На должность первого замминистра строительства назначили его 10 ноября приказом губернатора региона Андрея Травникова.

Первому замминистра нужно будет контролировать строительство социальных объектов, реализовывать проекты, направленные на развитие различной инфраструктуры в области, а также решать вопросы, затрагивающие комплексное развитие территорий и т.д.

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