Под Новосибирском на 16-летнюю девочку напал на улице неизвестный.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Искитиме на 16-летнюю девочку, возвращавшуюся с учёбы, на улице напал неизвестный. Он толкнул подростка. Когда та упала, забрал у нее мобильник. Девушка обратилась в полицию. Там составили на грабителя ориентировку и отправили наружным патрулям.
– Злоумышленника задержали был по горячим следам. Девушка опознала подозреваемого. Полицейские изъяли у злоумышленника похищенный телефон, рассказали в ГУ МВД по НСО.
В полиции установили, что грабитель нигде не работает. Ранее уже был судим за кражу. Злоумышленника проверяют на причастность к другим преступлениям.
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