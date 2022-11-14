В Новосибирске у ТЦ «Горский» случилась массовая авария

В Новосибирске около ТЦ «Горский» случилась массовая авария. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске около ТЦ «Горский» случилась массовая авария. ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 14 ноября. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Все три авто получили серьезные повреждения. Фото: "АСТ-54"

— На Немеровича — Данченко, 142, столкнулись серый ВАЗ-2109, серый седан Peugeot, а также белый седан. У водителя перелом спины, виновница уехала своим ходом, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работает скорая помощь и пожарные. Фото: "АСТ-54"

На кадрах с места аварии видно, что все три авто получили серьезные повреждения. А одна из машин врезалась в дорожное ограждение. На месте работает скорая помощь и пожарные.

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